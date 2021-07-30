الوطنية للنفط تحقق إيرادات قياسية في شهر يونيو

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن صافي ايرادات شهر يونيو للعام 2021م من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 2,138,759,006.95 دولار أمريكي، و 3,251,283.50 يورو.

وأوضحت المؤسسة أن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات سجل مستوى 2,069,856,297.84 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 66,246,667.01 دولار امريكي.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنها حققت عوائد من البتروكيماويات 2,656,042.10 دولار امريكي إضافةً الي 3,251,283.50 يورو.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفـط إلى أنه تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليًا للسوق المحلي بالكامل.

وجدد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله التأكيد على أن النفط هو محور العملية التنموية في البلاد ويمثل أولوية قصوى لاستقرار ليبيا.

وأضاف صنع الله :”بدعم الحكومة قادرون على المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها، وسنواصل العمل مع الحكومة لضمان إيرادات منتظمة للخزانة العامة ولن نألوا جهدًا في مساعينا لصيانة البنية التحتية”.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”نعول على دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا الطموحة”.

وأفادت أن يرادات شهر يونيو لاتتضمن الإتاوات والضرائب كما أن هناك 194,736,598.07 مليون دولار من إيرادات شهر مايو تم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها.

وذكرت المؤسسة أن مصفاة الزاوية بالرغم من التوقفات الطارئة إلا أنها وبتكاثف الجهود بين شركة الزاوية لتكرير النفط والشركة العامة للكهرباء استمرت في تشغيل وحدات التكرير بالطاقة التكريرية المتاحة للوحدتين تجاوزت الــ 100 ألف برميل يومي.

وبينت أن هذا الأمر خفف العبء على استيراد المحروقات بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختلالات في الكهرباء، إضافة شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يونيو بـــ 24,437,070.10 دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,035,572.39 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.