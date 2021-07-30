المنفي يتلقى اتصالا من أردوغان

أخبار ليبيا24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا والملفات المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الجانبان أكدا خلال الاتصال على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأضافت، أن أردوغان أشاد بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين مؤكدا الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا.

وقالت، إن الطرفان تباحثا مستجدات الوضع في تونس،مشيرة إلى أن المنفي أكد الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس.

وأضافت، أن المنفي شدد على أن استقرار تونس من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار سيؤثر على المنطقة ككل.