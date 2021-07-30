اللجنة العسكرية تطالب البعثة الأممية بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض

أخبار ليبيا24

أثنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الجمعة على الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص وكذلك كافة الأعمال التي قامت بها لجنة إخلاء خطوط التماس ولجنة الترتيبات الأمنية ولجنة نزع الألغام ومخلفات الحرب.

وطالبت اللجنة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

وقالت، إنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة، فقد تم تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما تم الاتفاق عليه.