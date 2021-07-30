اللجنة العسكرية المشتركة تجدد مطالبتها بتعيين وزير للدفاع

30 يوليو، 2021 11:31 ص
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ليبيا-اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

أخبار ليبيا24

جددت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الجمعة مطالبتها لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بالإسراع بتعيين وزير للدفاع.

جاء ذلك، في بيان للجنة اليوم، في ختام أعمالها خلال الجولة الحادية عشر التي انعقدت في مقرها الرئيس في مدينة سرت في الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري.

وفي نهاية الشهر الماضي، أرسلت اللجنة العسكرية المشتركة، خطابًا إلى مجلس النواب الليبي طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له.

وأوضحت اللجنة، في خطابها آنذاك، بأن تعيين وزير للدفاع سيعمل على توفير دعم حقيقي لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

الدبيبة ومنذ إعلان تسمية وزراء الحكومة، في 10 مارس 2021،  أسند مهمة وزير الدفاع بالحكومة إلى نفسه، مرجعًا ذلك إلى حساسية المنصب الذي يعد من الوزارات السيادية في الدولة.

 

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30 يوليو، 2021 11:31 ص
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