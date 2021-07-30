الكهرباء: اشتباكات الماية والزاوية أفقدتنا “300 ميجاوات”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فقدت الشبكة الكهربائية، “300 ميجاوات” جراء الاشتباكات الدائرة في منطقتي الماية والزاوية، اليوم الجمعة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في طرح الأحمال، بحسب بيان الشركة العامة الكهرباء .

شركة الكهرباء قالت ، في بيان لها، “فى الوقت الذى تسعى فيه الشركة لرفع القدرات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتفاجئ ليلة البارحة بإصابة ثلاثة وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بعيارات نارية”.

وأكدت أن الإصابات جاءت نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية وأحدث إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية”.

وبينت شركة الكهرباء، أن تلك الأحداث أفقدتها ما قيمته “300 ميجاوات” الأمر الذى سيترتب عليه الزيادة فى طرح الأحمال”.

ولفتت الشركة، إلى أنه جارِ العمل على تقييم الأضرار والقيام بأعمال الإصلاحات الطارئة المؤقتة لإعادة الوحدات للعمل .

وطالبت شركة الكهرباء، كافة الجهات المسؤولة فى الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال التي وسفتها بـ”غير المسؤولة” التى أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلة خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال.