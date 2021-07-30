العامة للكهرباء: الاشتباكات المسلحة تسببت في خروج 3 وحدات عن الخدمة بمحطة توليد الزاوية العامة للكهرباء: الشبكة العامة فقدت 300 ميجاوات ما يترتب عليه زيادة في طرح الأحمال

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة 3 وحدات توليد بمحطة الزاوية المزدوجة بسبب الاشتباكات الدائرة بين الميليشيات في منطقتي المايا والزاوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الشبكة العامة فقدت 300 ميجاوات الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في طرح الأحمال، مشيرة إلى أعيرة نارية أصابت الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية.

وأشارت الشركة إلى أنها شرعت في أعمال الإصلاح الطارئة المؤقتة لإعادة الوحدات للعمل، مناشدة الجهات المسؤولة في الدولة بالتدخل لإيقاف هذه الأعمال غير المسؤولة التي أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلت خطط الشركة في زيادة الإنتاج وإنهاء طرح الأحمال.

يذكر أن منطقتي المايا والزاوية غرب ليبيا، شهدت فجر اليوم الجمعة، اندلاع اشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان.

وأدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.