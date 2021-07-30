الصحة تعلن وصول أول شحنات الأكسجين الموردة من مصر

30 يوليو، 2021 10:42 ص
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ليبيا- وصول شحنة أكسجين من مصر

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة، وصول شحنة تقدر بـ 100 ألف لتر من الأكسجين السائل إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد البري.

وأكدت الوزارة، على أن دخول المزيد من الشحنات سيكون بشكل يومي مع رفع معدلها خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الوزارة أن وصول الشحنات جاء بناء على اتفاق بين وزير الصحة علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الشحنة سيتم توجيهها فورًا إلى المناطق التي تعاني من نقص شديد في الأكسجين.

 

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30 يوليو، 2021 10:42 ص
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