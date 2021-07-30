الدبيبة: فتح الطريق الساحلي خطوة نحو المصالحة ورفعًا للمعاناة

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إن استكمال فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب رفع معاناة السفر عبر طرق صحراوية غاية في الصعوبة.

وأضاف الدبيبة في تغردية عبر حسابه على موقع “تويتر” أن هذه الطريق الصعبة أثرت على الليبيين من النواحي الاقتصادية والأمنية والصحية والاجتماعية.

وأشاد رئيس الحكومة بأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) و آمري المناطق العسكرية في سرت وأبوقرين و لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، ومدير عام صندوق أعمار مدينة سرت لما بذلوه من جهد يؤكد على الروح الوطنية العالية.

وتابع الدبيبة :”بهذا الحدث الإيجابي نحو المصالحة الوطنية أتقدم لشعبنا الليبي بالتهنئة وإن هذا الإنجاز سوف تتبعه إنجازات متتالية في مجال المصالحة وكذلك التنمية والتطوير والإعمار”.

وختم رئيس الحكومة تغرديته بالقول :”بلادنا تحتاج منا تجاوز كل ماضي حزين والنظر إلى المستقبل الزاهر لنا ولأولادنا”.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي: “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين”.

وأضاف التميمي أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب بوابة مدينة سرت.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية”.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية “لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي”، داعية “كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2”.