استمرار غلق الطريق الساحلي “المايا – الزاوية” بسبب الاشتباكات بين الميليشيات

أخبار ليبيا24

يستمر إغلاق الطريق الساحلي “المايا- الزاوية” بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقة المايا غرب ليبيا في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة.

شهدت المنطقة اندلاع اشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة وآمر كتيبة 55 التابعة لـ أسامة الجويلي، وضمن مكونات قوة المنطقة العسكرية الغربية وفي ذات الوقت تتبع جهاز دعم الاستقرار، وتحالف في الآونة الأخيرة مع “حسن ابوزريبة” نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار والدكتور “علي ابوزريبة” عضو مجلس النواب عن الزاوية.

ويعد الضاوي احد الضاوي يعد من أكبر مهربي الوقود والمخدرات والخمور في المنطقة الغربية، .

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان، وأدت إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف.

وأفاد أنباء أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.