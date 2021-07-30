استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببني وليد محلي بني وليد: عدد المطعمين ضد كورونا في الحملة الوطنية اجتاز الألفي شخص

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أكد المجلس البلدي بني وليد، اليوم الجمعة، استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى بني وليد العام.

وأوضح المجلس في بيان له أن الحملة استهدفت المواطنين والأجانب المقيمين في المدينة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الوافدة.

وأكد المجلس أن الحملة لاقت إقبالا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين؛ مشيرا إلى أن إجمالي عدد المطعمين حتى الآن أجتاز الألفي شخص.

وأوضح المجلس أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة توفدوا على مستشفى بني وليد العام لتلقي جرعة اللقاح ضد كورونا، مشيرا إلى أن الحملة لاقت إقبالا من المواطنين مما يدل على الوعي الكبير بأهمية اللقاح والثقة في التطعيم، مما سيؤدي إلى انخفاض الإصابات بشكل كبير.