هي الأولى لمسؤول ليبي عقب وتيرة الأحداث في تونس .. اللافي يصل تونس

أخبار ليبيا 24

وصل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم الخميس إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية مفاجئة لم يعلن عنها .

وتعتبر هذا الزيارة هي الأولى لمسؤول ليبي بعد اشتعال الأحداث في البلاد.

وتتسارع وتيرة الأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة على كافة المستويات، لتأتي ذروتها السياسية عبر حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، على مدار اليوميين الماضيين، والتي كان أبرزها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن أعضاءه تمهيداً لفتح تحقيقات حول شبهات فساد ملياريه على مدار السنوات الماضية، وكذلك إقالة حكومة هشام المشيشي الائتلافية، وإعلان تعطيل العمل بالمؤسسات الرسمية لمدة يومين وكذلك حظر التجوال لمدة شهر، وإعفاء عدد من المسؤولين بينهم مسؤولين أمنيين وعسكريين على رأسهم وزير الدفاع، والأهم توليه بصفته رئيس للجمهورية التونسية رئاسة النيابة العمومية للبدء في التحقيق مع متهمين بقضايا فساد في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك أحزاب تونسية على رأسها حزب النهضة.

وأصدر رئيس الحكومة المُقال، هشام المشيشي، بياناً مساء أمس الأول، أقر فيه بفحوى ما جاء في تصريحات وبيانات بن سعيد الخاصة باستشراء الفساد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعرضت لها تونس وأبرزها تداعيات أزمة كورونا وخطر إفلاس الدولة، وإعلان المشيشي استعداده لتسليم مهامه وسلطته لمن يختاره الرئيس، معلناً الاصطفاف مع ما أسماه بـ”إرادة التونسيين”.