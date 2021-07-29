مسؤول يكشف السبب وراء التأخير في الإفراج عن شحنة لقاح فايزر الأمريكي

أخبار ليبيا24

أرجع مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، اليوم الخميس، السبب وراء تأخر الإفراج على شحنة لقاح “فايزر” الأمريكي المضاد لكورونا، والموردة عبر مطار معيتيقة الدولي بتاريخ 24 يونيو، لإجراءات فنية من قبل الجهات المخولة بالتطعيم (مكاتب الرعاية الصحية الأولية) وليس من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقال الزيات، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الشحنة تم الإشراف على عملية تورديها من قبل مفتشي الرقابة منذ نقطة وصولها ومعايرة درجة تبريدها بما يطابق المواصفات لحين تخزينها بمخازن حلقة التجميد بمخازن مركز التقنيات الحيوية، والتأكد من درجة تبريدها بما يطابق -79°، لافتاً أنه تم أخذ عينات منها وإحالتها لمختبرات المركز.

وأوضح الزيات، أن نتائج الشحنة كانت مطابقة للمواصفات بتاريخ 7 يوليو، وتم إعطاء الإذن بإفراجها وإحالتها للجهات المختصة.

وقال الزيات، إن هناك بعض الجهات تلقي اللوم على مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حول تأخر الإفراج عن الشحنة، خصوصًا من قبل بعض المسؤولين.

وأكد الزيات، أن الشحنة تم الإفراج عنها فور الانتهاء من الاجراءات ولكن التأخير في توزيعها لا علاقة للمركز به، بعد إعطاء الإذن باستعمالها.