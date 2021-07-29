مخاطبا سعيد.. اللافي: الرئاسي والحكومة تدعمان القرارات التونسية

أخبار ليبيا 24

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، بقصر قرطاج، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، أكد سعيد، على حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمع ليبيا وتونس، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما.

من جانبه، أكّد اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس التونسي، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية. كما جدّد، بالمناسبة، التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

وكان قد وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب.