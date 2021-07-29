مؤكدا متابعته للتحقيق.. الدبيبة ينعى لاعب المنتخب أيمن النقريش

أخبار ليبيا 24

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، الذي تُوفيّ خلال وجوده مع بعثة المنتخب في نيجيريا.

وأكد الدبيبة في تدوينة له عبر حسابه بـ تويتر، متابعته عن كثب تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

وتقدَّم الدبيبة بالتعازي والمواساة إلى أهل اللاعب وذويه، متمنيًا السلامة والشفاء العاجل لباقي المصابين.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع مصراتة أمس الأربعاء وفاة اللاعب متأثرًا بإصابته بمرض الملاريا.

وفي، بيان له، أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وفاة اللاعب متأثرا بإصابته بمرض الملاريا وتعرض بعض أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة للإصابة إثر عودتهم من نيجيريا.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء بطولة أفريقيا، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.