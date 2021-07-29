لتحطيمهم أعمدة إنارة كورنيش طبرق.. ضبط أربعة أحداث تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير أمن طبرق، العميد خالد البسطة، أنه تم القبض على الجناة في حادثة تحطيم 32 عامود إنارة على كورنيش المدينة.

وأوضح البسطة في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن الجناة أربعة أحداث وتتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام إلى 14 عاما، مشيرة أنه بعد إصدار التعليمات العاجلة لجهاز البحث الجنائي ومركز شرطة المدينة تم القبض على الجناة في أقل من 24 ساعة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في مدينة طبرق كون ان الكورنيش ضمن المشاريع الجديدة بالبلدية وساهم في تغيير وجه المدينة.

وكشف مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه أن أسباب الكثير من القضايا بمدينة طبرق تأتي بسبب انتشار الحبوب المخدرة التي يتعاطها الشباب حتى أنها وصلت إلى الأحداث.

وأكدت بلدية طبرق أن مشروع الكورنيش لم يتم استلامه من الشركة المنفذة حتى الآن، مشيرة إلى أن أمر الأحداث لدى القضاء للنظر فيه.

وطالب عدد من المتخصصين في مجال علم الاجتماع بضرورة معالجة المشكلة والبث عن الأسباب التي أدت إلى أن يقوم الأطفال بمثل هذه الأعمال التخريبية التي تطال المجتمع وإحالتهم إلى دور الأحداث لتغيير سلوكهم، محملين أولياء الأمور المسؤولية وراء سوء سلوك أبنائهم.