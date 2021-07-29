لتحسين العلاقات.. قطر تعين سفيراً لـ “ليبيا” وآخر إلى مصر

29 يوليو، 2021 1:42 م
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قطر
قطر

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عيّن اليوم  سفيرين إلى ليبيا ومصر، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة.

واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير على إنهاء خلاف أدى لمقاطعتها قطر منذ 2017.

وعينت القاهرة في يونيو سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.

وبحسب الديوان الأميري القطري، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارات أميرية بتعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا، وتعيين الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا، وسالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وعلي يوسف عبدالرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص .

29 يوليو، 2021 1:42 م
8

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