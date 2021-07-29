قيس سعيد: 460 شخصا نهبوا أموالا.. و4.8 مليارات دولار سُرقت

29 يوليو، 2021 12:09 ص
2

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، وعرض تسوية جزائية إذا ردوا هذه الأموال إلى خزينة الدولة.

وأضاف الرئيس التونسي في كلمة له خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، أن 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) سُرقت من الشعب التونسي.

وأكد سعيد في كلمته المسجلة أن الاختيارات الاقتصادية الخاطئة تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.

ودعا التجار إلى خفض الأسعار، محذرا في الوقت نفسه من التخزين أو المضاربة، ومتوعدا المخالفين بالمحاسبة أمام القانون.

أعلن الرئيس التونسي مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات حركة النهضة الإخوانية.

وجاءت قرارات سعيد استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس “اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم”.

ويعمل الرئيس التونسي على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عدة.

الوسوم
29 يوليو، 2021 12:09 ص
2

مقالات ذات صلة

المالية تطالب الجهات العامة بموافاتها بتقديرات ميزانية 2022

29 يوليو، 2021 12:20 ص

شركة الكهرباء تعلن سرقة أسلاك كهربائية في ثلاث مناطق غربي البلاد

28 يوليو، 2021 10:58 م

الساحلي: أعظم المقابر الرومانية في الشرق الأوسط بمنطقة دريانة تحولت إلى “زرايب” لتربية المواشي

28 يوليو، 2021 10:36 م

وزارة التربية والتعليم تُعلق الدراسة حتى الخامس من شهر أغسطس

28 يوليو، 2021 9:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى