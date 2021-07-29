في رحلة علاجية.. التجهيز لنقل لاعبي كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا بسبب إصابته بالملاريا.. مدرب منتخب كرة القدم المصغرة في حالة حرجة

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الإسعاف الطائر الليبي عن تجهيز رحلات علاجية لنقل لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة إلى إيطاليا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أكد الناطق باسم الجهاز الدكتور أسامة علي، أن الجهاز في انتظار التصاريح حتى يتم تحديد موعد مستعجل للرحلة.

وعن عدد الحالات المصابة قال أنه لا يوجد تعليق حول العدد المصرح له بالسفر مؤكدا أن مدرب المنتخب حالته الصحية حرجة.

وفي، بيان له، أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة وفاة اللاعب متأثرا بإصابته بمرض الملاريا وتعرض بعض أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة للإصابة إثر عودتهم من نيجيريا.