فرض تحليل كورونا على المسافرين في الرحلات الداخلية

أخبار ليبيا 24

فرضت مصلحة الطيران المدني الاختبار السريع “بي سي آر” خلال 48 ساعة من أخذ العينة على كافة ركاب الرحلات الداخلية في جميع المطارات الليبية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في خطاب وجه رئيس مصلحة الطيران المدني، مصطفى عبد الحميد بن عمار، إلى رئيس مصلحة المطارات ومدراء عامي شركات الطيران ومدراء عامي المطارات.

وطالب الخطاب بضرورة إعادة تفعيل وتعميم دليل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في عمليات الطيران المدني الصادر في يونيو 2020 على كافة المطارات في ليبيا.