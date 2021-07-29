فرار عضو من حركة الشباب الإرهابية

أخبارليبيا24- تقرير

“كانوا يقتلون الجميع فهربت من المجموعة ” إفادة عضو ترك حركة الشباب الإرهابية “كانوا يقتلون رجال دين ومواطنين أبرياء، كانوا يقتلون بدون رحمة، كان الرجال في القمة هم فقط من يصدرون القرارات ونحن ننفّذ”. إنّها أقوال أحد المنشقين عن جماعة الشباب الإرهابيّة، الّذي اكتشف مدى قساوة وعدم رحمة هذه الجماعة الّتي تدّعي التزام الدين الإسلامي وتطبيق قواعده، فانشقّ عن الجماعة من دون التفكير مرّتين.

أمّا دييرDhere، البالغ من العمر 20 عامًا، فكان مترددًا في تنفيذ قرار الفرار من حركة الشباب، خوفًا من قادته الّذين يهدّدون بالقتل كلّ من يحاول الانشقاق.

استغرقه تنفيذ هذا القرار ثمانية أشهر، بعد أن ساعده أحد الأقرباء الّذي سلّمه إلى الحكومة، وهو يعيش في مركز لإعادة تأهيل المسلحين في مقديشو، وهو واحد من 70 عضوًا سابقًا في حركة الشباب منحت الحكومة الصومالية مؤخرًا عفوًا، وهم مرحّب بهم وغير معاقبين بعد أن فقدوا ثقتهم بحركة الشباب.

وبدأ عدد من المنشقين يعملون جنبًا إلى جنب مع الحكومة التي حاربوها ذات مرة، فالمنشقّون طواعيّةً عن جماعة الشباب الإرهابيّة هم موضع ترحيب من قبل الدّولة الصوماليّة، ولا تتمّ معاقبتهم.

ويؤكّد المسؤولون الصوماليون أنّ الكثير من المنشقين عادوا ببساطة إلى ديارهم بفضل استعدادهم وتجاوبهم مع برنامج إعادة التأهيل والإدماج.

المنشقّون متنوعون، إذ إنّ أدوارهم داخل جماعة الشباب تختلف، منهم من كانوا قادة عسكريون أو موظفون في مراكز لوجستية وطبية واستخباراتية وتحصيل ضرائب وقضاء، وغيرها.

وبمجرد وصول المنشق إلى الأراضي الحكومية، سيتمّ استجوابه من قبل المخابرات الصومالية، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع.

وبعدها يخضعون لبرنامج مكثّف لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع في أدوارٍ مختلفة، فمنهم من نُقل إلى الخارج مع أسرته؛ أمّا آخرون فيشغلون مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية.