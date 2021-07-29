ضبط عمالة وافدة تقطع أشجار مشروع “أبوعائشة الزراعي”

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ضبط عناصر الشرطة الزراعية بإدارة فروع جنوب طرابلس عدد من العمالة الوافدة يقومون بقطع الأشجار وإقامة عدد من “مراديم” إنتاج الفحم “مفحومة”.

وأوضح ديوان جهاز الشرطة الزراعية أن العمالة الوافدة تم ضبطها في مشروع أبوعائشة الزراعي التابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي.

وأضاف الديوان عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم العثور على عدد (20) مردومة، (3) منها جاهزة للتعبئة و(17) تم تعبئتها وتسويقها.

وأشار ديوان جهاز الشرطة الزراعية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة وذلك بإحالة مدير المشروع والعمالة الوافدة إلى النيابة العامة وتم إيداعهم سجن الجديدة على ذمة القضية.

وأفاد الديوان أنه تم ضبط عدد (2) جرارات زراعية تابعة للمشروع يقودها أشخاص من غير العاملين في المشروع وهذه الجرارات مسخرة لأعمال إنتاج الفحم داخل المشروع.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وذلك بتسليم تلك الجرارات إلى إدارة المشروع وتوقيع السائقين على تعهدات بعدم دخول المشروع مستقبلا.