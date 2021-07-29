شحن مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة إلى الصين
أخبار ليبيا 24 – اقتصاد
رست اليوم الناقلة النفطية (اكسبلورر) على رصيف ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل في طريقها إلى الصين .
وقال مصدر مسؤول في الميناء – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس إن الانتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير بلغ 200 ألف برميل من النفط الخام، وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .
وأشار المصدر أن عمليات شحن النواقل يتم وفق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث وهو من أولويات الشركة .
يشار أن ميناء الحريقة يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولدى شركة الخليج العربي للنفط .