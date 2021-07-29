سبها الطبي يدعو المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

أخبار ليبيا 24

دعا مركز سبها الطبي، المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامتهم والتقليل من حدة انتشار الفيروس وذلك بعد تزايد عدد الإصابات.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد عدد حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة سبها ومعظم مناطق الجنوب والنقص الحاد في مادة الأكسجين الأمر الذي يزيد من معدل الخطر من حيث تقديم الرعاية الطبية.

وكان قد حذر المركز في اليومين الماضيين من حدوث كارثة تهدد حياة المرضى لديه، في ظل تزايد عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقص الأوكسجين الطبي.