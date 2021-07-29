رئيس العامة للكهرباء يطلع على سير العمل بمحطة مصراتة

العامة للكهرباء تجتمع مع شركة الحديد والصلب لمناقشة خطة نمو الأحمال

29 يوليو، 2021 3:39 م
6
محطة كهرباء مصراتة
محطة كهرباء مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء والوفد المرافق له محطة كهرباء مصراتة المزدوجة لاطلع على الوضع التشغيلي بالمحطة والصعوبات التي تواجه المحطة والقائمون على تشغيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة والمعدات الضرورية .

كما قام بجولة لمشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالى لمتابعة سير العمل بالمشروع .

وتأتى هذه الزيارات التى يقوم بها مجلس إدارة الشركة فى اطار متابعة الاوضاع الفنية للمحطات بعدد من المناطق .

وكان اجتماع موسع عقد بين الشركة العامة للكهرباء والليبية للحديد والصلب بمقر الشركة الليبية للحديد في مصراتة ، بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع العديد من الامور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة وتشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم ومناقشة خطة نمو الاحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية وعلى هامش الاجتماع اجريت زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الحديد للإطلاع على الوضع التشغيلى للمحطة .

29 يوليو، 2021 3:39 م
6

مقالات ذات صلة

النهر الصناعي

تدمير المحطة رقم “353”بشرق منظومة الحساونة من قبل يعض المخربين

29 يوليو، 2021 4:16 م
العليا للانتخابات

العليا للانتخابات تكشف آخر إحصاءات تسجيل الناخبين

29 يوليو، 2021 3:44 م
وزارة الخارجية الإيطالية

إيطاليا تجدد دعمها لدعم المسار السياسي الليبي وصولا لانتخابات شاملة

29 يوليو، 2021 3:21 م
القنصلية الليبية في القاهرة

القنصلية الليبية في القاهرة تعلن استئناف استخراج الجوازات المميكنة

29 يوليو، 2021 2:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى