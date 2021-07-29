رئيس العامة للكهرباء يطلع على سير العمل بمحطة مصراتة العامة للكهرباء تجتمع مع شركة الحديد والصلب لمناقشة خطة نمو الأحمال

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء والوفد المرافق له محطة كهرباء مصراتة المزدوجة لاطلع على الوضع التشغيلي بالمحطة والصعوبات التي تواجه المحطة والقائمون على تشغيلها، وتوفير الإمكانات اللازمة والمعدات الضرورية .

كما قام بجولة لمشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالى لمتابعة سير العمل بالمشروع .

وتأتى هذه الزيارات التى يقوم بها مجلس إدارة الشركة فى اطار متابعة الاوضاع الفنية للمحطات بعدد من المناطق .

وكان اجتماع موسع عقد بين الشركة العامة للكهرباء والليبية للحديد والصلب بمقر الشركة الليبية للحديد في مصراتة ، بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء.

وتناول الاجتماع العديد من الامور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة وتشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم ومناقشة خطة نمو الاحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية وعلى هامش الاجتماع اجريت زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الحديد للإطلاع على الوضع التشغيلى للمحطة .