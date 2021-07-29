دفن جثامين مجهولة الهوية في بنغازي بحضور النيابة

أخبار ليبيا24

دفن فريق الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي ثمانية جثامين مجهولة الهوية بمقبرة الهواري، بعد إصدار تصاريح بالدفن من قبل الجهات المختصة.

وقال، مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الجثث كانت بقسم المشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) بالمستشفى منذ نحو ثمانية أشهر.

ولفت المصدر، إلى أن الجثث تحفظ عليها المستشفى طيلة تلك الفترة وباتت تأخذ حيز في المشرحة، وقد تمت مخاطبة الجهات المختصة وتم سحب العينات من الجثامين، وإصدار تصاريح بالدفن بحضور النيابة والجهات المختصة وتم دفنها عن طريق الهلال الأحمر الليبي.

واستلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مطلع هذا العام العديد من الجثث المجهولة والتي جرى العثور عليها في مناطق متفرقة من بنغازي.