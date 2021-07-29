بلدية غريان تؤكد قُرب تشغيل مصنع الأكسجين الطبي

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أكدت بلدية غريان، اليوم الخميس، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تشغيل مصنع الأكسجين الطبي بالمدينة.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، قال البلدية، “إن فرق الصيانة تعمل على صيانة وتركيب أحد المحركات بمصنع الأكسجين بالمجمع الميكانيكي الرابطة_ غريان”.

وأوضحت البلدية أنه سيتم تشغيل المصنع وإمداد المراكز الصحية ببلدية غريان والبلديات المجاورة وباقي البلديات بالأكسجين الطبي خلال الأيام القريبة القادمة.

وأشارت البلدية إلى أن المستثمر المتعاقد معه لتشغيل واستثمار المصنع هو أحد أبناء بلدية غريان حسب افادة إدارة المصنع مؤكدة أن الاستثمار في المشاريع وخاصة المتعلقة بالخدمات وتحسينها يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني.