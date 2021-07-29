النائب أبوبكر سعيد: حكومة الوحدة كسابقتها عانت وتعاني

29 يوليو، 2021 12:00 م
11
النائب أبوبكر سعيد
النائب أبوبكر سعيد

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد ليس من الإنصاف والعدل تعطيل السلطة التنفيذية وإعاقة عملها وفي نفس الوقت اتهامها بالفشل، فالحكومة الحالية كسابقتها عانت وتعاني.

وأضاف سعيد أن حكومة الوحدة واجهت عراقيل أثناء تشكيلها، فرض محاصصة مقيتة عفنة، إملاء شروط وابتزاز وفرض طلبات لمنح الثقة لها، وإعاقة إقرار الميزانية دون مبررات جوهرية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية اجتهدت في توحيد مؤسسات وقطاعات الدولة التنفيذية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

واستطرد سعيد :”أما باقي المؤسسات كمصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، فهذه ليست من مسؤولياتها، فهي مسؤولية مجلس النواب ” السلطة التشريعية ” ومجلس الدولة وهما من أخفقا في توحيد المؤسسات طيلة الأعوام الماضية”.

وذكر عضو كجلس النواب أن دعم توحيد المؤسسة العسكرية مسؤولية الجميع، ويجب أن تُكلف لجنة 5+5 بهذه المهمة، وإعطائها الفرصة الكافية لعلّها تنجح في توحيد هذه المؤسسة في وقت قصير.

وأشار إلى أن القانون الداخلي ليس دولاب احتياط، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه وتنفيذه وتطبيقه واجب في كافة المسائل دون استثناء.

29 يوليو، 2021 12:00 م
11

مقالات ذات صلة

بيان مشترك "الأردن واليونان وقبرص" 

بيان مشترك بين “الأردن واليونان وقبرص”  بشأن الأزمة الليبية

29 يوليو، 2021 2:00 م
قطر

لتحسين العلاقات.. قطر تعين سفيراً لـ “ليبيا” وآخر إلى مصر

29 يوليو، 2021 1:42 م
عبد الله اللافي

هي الأولى لمسؤول ليبي عقب وتيرة الأحداث في تونس .. اللافي يصل تونس

29 يوليو، 2021 1:33 م
مشروع "أبوعاشة الزراعي"

ضبط عمالة وافدة تقطع أشجار مشروع “أبوعائشة الزراعي”

29 يوليو، 2021 12:45 م
زر الذهاب إلى الأعلى