القنصلية الليبية في القاهرة تعلن استئناف استخراج الجوازات المميكنة

القنصلية تستهدف في هذه المرحلة  "180" مواطنا مقيما في مصر

29 يوليو، 2021 2:42 م
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القنصلية الليبية في القاهرة
القنصلية الليبية في القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت القنصلية الليبية في القاهرة اليوم الخميس، عن البدء في استخراج الجوازات المميكنة.

ونشرت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بيان اليوم قال فيه إن القسم القنصلي بسفارة ليبيا في القاهرة يعلن استئناف التصوير لاستخراج جوازات السفر المميكنة بداية من الأحد القادم.

وأعلنت المنصة أن القنصلية تستهدف في هذه المرحلة  “180” مواطنا مقيما في الجمهورية المصرية.

29 يوليو، 2021 2:42 م
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