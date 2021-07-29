القبض على قاتل ضابط جمارك وشقيقه كان قد فر من السجن العسكري

29 يوليو، 2021 12:52 ص
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أخبار ليبيا 24

ألقى أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي القبض على هارب من السجن العسكري كان موقوفا على ذمة قضية قتل ضابط برتبة مقدم في الجمارك وشقيقه.

وأوضحت المديرية أن عملية القبض تمت أثناء تجوال  أعضاء التحريات العامة داخل مدينة بنغازي لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وقالت المديرية أنه وردت معلومات إلى القسم  من أحد المصادر الموثوقة عن هروب  شخص  من سجن الشرطة العسكرية عند الهجوم على المعسكر من قبل  الجماعات الإرهابية.

 وكان الجاني قد قام بالرماية على الضابط وشقيقه في تلك الفترة وهم على متن سيارتهم أثناء رجوعهم إلى منزلهم بمنطقة الصابري.  

وتابعت المديرية، تم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري عن مكانه وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنوا من تحديد مكان تواجده، وتم إعداد كمين له و ضبطه وبالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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29 يوليو، 2021 12:52 ص
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