العليا للانتخابات تكشف آخر إحصاءات تسجيل الناخبين

أخبار ليبيا 24

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن آخر تحديث لإحصاءات أعداد الناخبين المسجلين الجدد والذي وصل إلى أكثر من 250 ألف ناخب.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “اقترب الإجمالي الكلي من 2 مليون و600 ألف ناخب”.

وفي بيان سابق للمفوضية، أكدت أنه ورد إلى صفحتها عبر «فيسبوك» عدة تساؤلات حول وجود أسماء المواطنين مسجلة في مراكز انتخابية بدون علمهم، وهو موضوع خالطه الالتباس.

وأشارت إلى أن إجراءات المفوضية سليمة ولا يوجد أي خلل بمنظومة التسجيل، وهناك عدة احتمالات من بينها أخطاء كتابة الرقم الوطني، وإمكانية أن يكون أحد أفراد العائلة قاموا بعملية التسجيل سابقَا، أو أن الناخب أعطى رقمه الوطني لمرشح ضمن قوائم التزكية خلال انتخابات 2014، أو أخطاء أخرى ليست لها علاقة بالمفوضية، وهي في المجمل مشكلات بالإمكان معالجتها بفك الارتباط وتغيير مركز الانتخاب.