الدبيبة يتعهد بسداد مستحقات الشركة المنفذة لمشروع صيانة مستشفى جنزور

29 يوليو، 2021 11:42 م
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أخبار ليبيا24

تعهد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بتوجيه وزارة الصحة بتسديد مستحقات الشركة المنفذة لمشروع صيانة مستشفى جنزور العام.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها رفقة وزراء كل من الصحة، والحكم المحلي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء وعميد بلدية جنزور، إلى مستشفى جنزور العام الذي توقفت به أعمال الصيانة منذ أكثر من عام، وذلك لعدم تسديد مستحقات الشركة المنفذة.

في المقابل تعهدت الشركة باستئناف العمل للانتهاء من صيانة المستشفى خلال أسابيع معدودة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80‎ بالمائة.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم توظيف المستشفى ليكون مركزا للعزل يخدم أهالي بلدية جنزور.

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29 يوليو، 2021 11:42 م
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