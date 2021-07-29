الحويج يبحث استكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة ببلدية طرابلس المركز

29 يوليو، 2021 12:31 م
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محمد الحويج
محمد الحويج

أخبارليبيا24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج استكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة ببلدية طرابلس المركز.

واستعرض الحويج خلال لقاءه عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخلفي أمس الأربعاء في مقر البلدية سبل استكمال وتفعيل المشاريع الخدمية والتجارية المتوقفة بالبلدية.

ونوقشت آلية التنسيق بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس في متابعة ومراقبة السوق المحلي والإشراف على الأنشطة التجارية وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي.

وبحث أيضًا إقامة مشاريع خدمية واستثمارية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإنشاء حاضنات أعمال للشباب والنساء من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وشدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية والضبطية والعمل وفق آلية موحدة لمتابعة الأنشطة التجارية ورفع مستوى الخدمات لصالح المواطن.

29 يوليو، 2021 12:31 م
15

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