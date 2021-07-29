الإمداد الطبي يؤكد استمرار توزيع لقاح “كورونا” لمراكز منح الطعوم

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أكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي عبدالمنعم العوزي على الاستمرار في توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا حتى يصل لمراكز منح الطعوم في كل مناطق ليبيا.

وأضاف العوزي أن توزيع اللقاح على المراكز المختصة يتم بالتنسيق مع الغرفة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

واستلمت فروع جهاز الإمداد الطبي في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية مخصصاتها من اللقاح الروسي “سبوتنيك” الجرعة الأولى.

ويأتي استلام هذا المخصصات من اللقاح تنفيذاً لخطة العمل التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع الجهاز لمنح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين في كل مناطق ليبيا للحد من الإصابات بفيروس كورونا.