اتفاق ليبي جزائري على فتح المعابر الحدودية

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، اتفاقه مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، على فتح معبري “كيل تنالكم” و”الدبداب” القريب من غدامس، واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والجزائر.

وأكد المنفي، في تغريدة على تويتر، على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في أعقاب الزيارة التي أداها المنفي، الأربعاء، إلى الجزائر ولقائه مع الرئيس تبون.

وقال المنفي: “سُعدنا بزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي، حيث وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر. تناولنا الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود واتفقنا على فتح معبري “كيل تنالكم” و”الدبداب” واستئناف الرحلات الجوية كما أكدنا على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية”.