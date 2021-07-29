إيطاليا تجدد دعمها لدعم المسار السياسي الليبي وصولا لانتخابات شاملة

إيطاليا تؤكد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

29 يوليو، 2021 3:21 م
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وزارة الخارجية الإيطالية
وزارة الخارجية الإيطالية

أخبار ليبيا 24 –  خبر

جددت الحكومة الإيطالية دعمه للاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود التي تساهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها المحدد في الاتفاق السياسي.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية إن روما تعبر عن أملها أن يفضي هذا المسار إلى الاستحقاق الانتخابي بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الليبي.

ونوهت وكالة نوفا الإيطالية أن البيان جاء دعما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة إلى عملية شاملة، تشمل جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد.

ورد في البيان أن وفد مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية ، تجري مباحثات هذه الأيام بالعاصمة الإيطالية روما مستفيدة من دعم البعثة الأممية .

29 يوليو، 2021 3:21 م
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