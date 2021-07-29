أب داعشي يهدد ابنته ويستغل طفله لمصلحة التنظيم

أخبارليبيا24- تقرير

دخلت سامانثا الحسني، امرأة أمريكية من ولاية إنديانا، أراضي داعش في سوريا في مارس 2015 برفقة زوجها المغربي وابنها الصغير (من زوجها الأوّل) وأنجبت طفلين آخرين في الرقة.

لم تكن الحسني تعلم أنها ستسافر بالفعل إلى سوريا حتى وصلت إلى الرقة حيث أجبرها زوجها على العبور إلى سوريا مهدّدًا إيّاها بأنه سيأخذ ابنتهما الصغيرة إلى سوريا سواء جاءت أم لا.

الفرار والعودة إلى الوطن

أثناء إقامتها تحت حكم داعش، أُجبر ابنها البالغ من العمر 10 سنوات على الظهور في فيديو دعائي لداعش، في حين قُتل زوجها في غارة لطائرة مسيّرة في سوريا.

وتمكنت هي من الفرار بعد حصار الرقة مع أطفالها وفتاتين إيزيديتين إلى الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد حيث تم احتجازها من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) واحتجزت في معسكر روج لأكثر من عام.

في العام 2018 ، بعد الكثير من الجدل، قامت حكومة الولايات المتحدة بإعادة أطفالها الأربعة إلى وطنهم، وجلبت والدتهم معهم.

ولدى عودتها، أقرت السيدة الحسني بأنها مذنبة وتمّ وضع أطفالها في عهدة إدارة خدمات الأطفال في ولاية إنديانا.

“لقد أعدنا الحسني من سوريا لأن كل دولة مسؤولة عن محاسبة مواطنيها والتصدي للتهديد الذي قد يشكلونه في المستقبل”، يقول أحد المسؤولين.

الاعتراف بتمويل الإرهاب

تمّت محاكمة سامانثا الحسني بتهمة نقلها عشرات الآلاف من الدولارات نقدًا وذهبًا ومجوهرات عبر هونغ كونغ لمساعدة زوجها وشقيقه على الانضمام إلى داعش في سوريا.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية في ولاية إنديانا أنّه تمّ الحكم على الحسني بالسجن لمدة 78 شهرًا (6.5 سنوات) وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بعد إقرارها بالذنب في تمويل الإرهاب.