منشق عن حركة الشباب..الجماعة ستنتهي قريبًا

أخبارليبيا24- تقرير

تشهد كينيا نزوحًا جماعيًّا من حركة الشباب وسط استمرار حملة لإعادة تأهيل المسلّحين ودعمهم نفسيًّا ومعنويًّا وماديًّا، وكان هؤلاء الشباب قد انضموا إلى الحركة في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر من السلطات، انشقّ 350 فردًا على الأقل عن حركة الشباب وهم الآن يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل من أجل دمجهم في أسرهم، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الانشقاقات كانت في الغالب على طول الشريط الساحلي لدولة شرق أفريقيا.

العَوَز وضعهم في طريق الإرهاب

إنّ غالبيّة الشباب لا يلتحقون بالتنظيمات الإرهابيّة لأنهم متطرفين، بل يلجأون إليها بسبب عوامل أخرى مثل الحاجة إلى مصدر دخل يعيلون من خلاله أهلهم وعائلاتهم وأولادهم، وهذا ما تستغلّه حركة الشباب في تجنيد مسلّحيها وإقناعهم بأنّ طريق الإرهاب هو الطريق الأنسب لكسب لقمة العيش وللتنعّم بحياة رفاهٍ وراحة.

حركة الشباب تفقد قوّتها

“لم تعد حركة الشباب موجودة مثل السابق، ستنتهي قريبًا”، قال محمد، أحد المنشقين عن الحركة الّذين أعلنوا ولاءهم للسلطة ووقفوا بجانبها لمحاربة الإرهاب.

لقد تغير اتجاه حركة الشباب بسبب الخسائر الفادحة الّتي لحقت بها وبسبب تزايد نسبة الانشقاقات داخلها، فالكثير من الشباب اختاروا طريق الفرار بعد أن اكتشفوا حقيقة هذه الحركة ومدى الوحشيّة وعدم الانسانيّة الّتي تتّصف بها، كما أنّ أولئك الذين ما زالوا يقاتلون مع الحركة بدأوا يهربون في مجموعات صغيرة.

لقد انشقّ ما يقارب 500 من مقاتلي حركة الشباب ووقفوا إلى جانب الحكومة، “إنها علامة على أنّ حركة الشباب تفقد التماسك وتفقد القيادة والسيطرة”، يقول متحدث باسم الحكومة الصومالية.