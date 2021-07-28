مقتل شخصين وإصابة آخرين في استيقاف أمني في صبراتة

أخبارلييا24

قتل شخصين وأصيب ستة عناصر أمن تابعين لقوة دعم مديرية أمن صبراتة اليوم الأربعاء في استيقاف أمني قرب تقاطع الآثار بعد انفجار قنبلة يدوية من مطلوب قبض عليه عناصر الدورية.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد شتيوي لـ”أخبار ليبيا24″ :”خلال انتشار الدوريات المتحركة لقوة دعم المديرية داخل المدينة تم الاشتباه في سيارة نوع نيسان (ماكسيما) زرقاء اللون ولا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج، فتم إيقافها”.

وأضاف شتيوي أنه اتضح أن السيارة يستقلها ثلاثة شباب في حالة سُكر، فطلب منهم أوراقهم والركن على جانب الطريق.

وتابع مدير المكتب :”أعضاء الدورية شاهدوا قنبلة يدوية بين المقاعد الأمامية وبندقية كلاشنكوف بحوزتهم، فطلب منهم تسليم البندقية والقنابل اليدوية التي بحوزتهم، وأخرجوا الشخص الأول منهم ونقلوه لسيارة الدورية، ورفض البقية وقاوموا عناصر الأمن”.

وأكد شتيوي أن أحدهم أخرج قنبلة يدوية نوع رمانة من ملابسه وهدد برميها وحاول المقبوض عليه الثالث بتهدئته ولكنه قام برميها اصطدمت بالسيارة ورجعت ناحيتهم وانفجرت توفي على أثرها شخصين، وأصيب ستة عناصر من قوة دعم المديرية بينهم حالتين إصابتهم بليغة وأربعة إصابتهم متوسطة، تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى صبراتة.

وذكر مدير المكتب أنه اتضح أن أحد الأشخاص اللذان فارقا الحياة مطلوب على ذمة قضايا أخرى لدى جهات الاختصاص.

وأشار إلى أنه تم أخذ أقوال المقبوض عليه وإحالته صباح اليوم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.