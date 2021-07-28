لجنة قانون الرياضة تجتمع بالفعاليات الرياضية ببنغازي

إحالة مسودة القانون خلال الفترة المقبلة لوزير الرياضة لاعتمادها  وإحالتها لمجلس الوزراء 

28 يوليو، 2021 12:03 ص
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لجنة قانون الرياضة
لجنة قانون الرياضة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقدت اللجنة المكلفة بوضع مسودة قانون الرياضة والمكلفة بقرار من  وزير الرياضة اجتماع  بجامعة السلام  ببنغازي مع  المكونات الرياضية   من اتحادات عامة وفرعية وأندية وإعلاميين  والأشخاص ذوي الإعاقة  والمهتمين والنشطاء .

وقال منسق اللجنة الدكتور فتحي المهشهش إن الاجتماع جاء من أجل عرض المسودة على المجتمعين، ومناقشة الأبواب والفصول والمواد التي تتكون منها المسودة .

المهشهش أشار – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24  – على أنه سيتم  إحالة مسودة القانون خلال الفترة القريبة القادمة لوزير الرياضة لاعتمادها، وإحالتها لدولة رئيس الوزراء ومنها إلى البرلمان لاعتمادها .

28 يوليو، 2021 12:03 ص
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