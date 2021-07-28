دراه: نمهل لجنة (5+5) نهاية يوليو لفتح الطريق الساحلي من الطرف الآخر

28 يوليو، 2021 2:12 م
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عبد الهادي دراه
عبد الهادي دراه

أخبارليبيا24- خاص

قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة العميد عبد الهادي دراه اليوم الأربعاء إن الغرفة تمهل مجموعة العشرة (اللجنة العسكرية المشتركة 5+5) إلى نهاية شهر يوليو الجاري لفتح الطريق الساحلي من الطرف الآخر.

وأوضح دراه في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه في حال عدم فتح الطريق من الطرف الآخر، سيتم إغلاق الطريق الساحلي مره أخرى من طرفنا.

وطالب الناطق باسم الغرفة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتحمل مسؤولية كل ما يحدث، وتقديم أسماء المعرقلين لفتح الطريق ورفع المعاناة عن الموطن الليبي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قام في 20 يونيو الماضي بفتح الطريق الساحلي من جانب واحد.

28 يوليو، 2021 2:12 م
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