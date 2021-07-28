تعليق الدراسة ببلديات غرب وجنوب غرب ليبيا

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قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، إلى تعليق استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية إلى الخامس من أغسطس المُقبل؛ مستثنية بذلك البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت حتى أمساعد وكذلك بلديات الجنوب الشرقي.

جاء هذا القرار، في ختام اجتماع لوزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجّار، إضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عن المناطق الوسطى، والجنوبية، والشرقية عبر الدوائر المغلقة.

وقالت الوزارة، إن هذا القرار جاء حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وحرصا على سلامتهم وأسرهم، من تفشي وباء كورونا.

وأضافت الوزارة، أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، كما اتفقوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإطار الوبائي، إضافةً إلى توزيع الأدلة الاسترشادية والبروتوكول الصحي على كافة المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد.