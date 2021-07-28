تشكيل لجنة تحقيق بشأن وفاة “أيمن النقريش” لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة

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شكّل، وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، لجنة برئاسة وكيل شؤون الأندية بالوزارة، جمال أبونوارة، للتحقيق في واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، أيمن النقريش، إثر إصابته بالملاريا بعد مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في نيجيريا خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري.

ونعى الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، اليوم، وفاة اللاعب أيمن النقريش، جراء إصابته بعدوى الملاريا، وذلك أثناء تلقيه العلاج في تونس.

وأعرب الاتحاد، عن تعازيه الحارة لأسرة نادي التحدي مصراتة والأسرى الرياضية في ليبيا، لوفاة اللاعب أيمن النقريش.

وفي، بيان سابق، أكد الاتحاد تعرض بعض أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة للإصابة بالملاريا إثر عودتهم من نيجيريا.

وأوضح الاتحاد، أنه تم اجراء الكشوفات والتحاليل لكل البعثة، لافتًا إلى أن وضعهم الصحي جيد جدًا.

وأكد الاتحاد، أن رئيس البعثة وكل القائمين على البعثة قد قاموا بكل الإجراءات والاحتياطات قبل السفر، ومنها التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء تحاليل كورونا ولأخذ التطعيمات اللازمة.

وذكر أنه تم إجراء التحاليل من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي بدوره أفاد بعدم الحاجة إلى أخذ التطعيمات لدولة نيجيريا.

وتابع اتحاد كرة القدم المصغرة، أن الوفد عند وصوله إلى نيجيريا طلب من اللجنة المنظمة أهم الإجراءات الوقائية من الأمراض مثل الملاريا فطلب منه استعمال نوع من المراهم المضادة للملاريا لكل اعضاء البعثة.