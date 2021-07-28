تبون: الجزائر ليست لديها أطماع في ليبيا ومستعدون لدعمها

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على أن الجزائر مستعدة لتقديم دعمها ومساعدة ليبيا في حلحلة بعض المشاكل المطروحة.

جاء ذلك، في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال تبون، إنه جرى الاتفاق مع المنفي على الكثير من القرارات، التي ربما تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجزائر رهن إشارة ليبيا.

وأضاف تبون: “ليس لدينا أطماع وليست لدينا رؤية أخرى ماعدا رؤية الأشقاء الليبيين لبلدهم”، لافتًا إلى أن الجزائر في انتظار ما سوف يقرره الليبيون حول الوضع في بلادهم

وأكد تبون على أن “الحل النهائي للأزمة في ليبيا هو الانتخابات التي تعطي شرعية أكثر للمجلس الوطني وللرئيس”.