انتهاء الجرعة الأولى من الكمية المخصصة للقاح كورونا بأبوسليم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المجلس البلدي في أبوسليم، اليوم الثلاثاء، عن تلقي 19869 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتنيك خلال 3 أيام من انطلاق الحملة .

وبحسب البيان الصادر، فإن الحاصلين على اللقاح بلغ عددهم في اليوم الثالث على التوالي 8.160 مواطنا ومواطنة تلقوا التطعيمات ببلدية أبوسليم .

وأشار البيان، إلى أن بلدية أبوسليم أعلنت عن انتهاء الحملة حسب الكمية المخصصة، على أن تستمر التطعيمات وفق الألية السابقة فى المراكز الصحية بالبلدية.