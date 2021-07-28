انتهاء الجرعة الأولى من الكمية المخصصة للقاح كورونا بأبوسليم

تحصين "19869" مواطن خلال 3 أيام من انطلاق الحملة

28 يوليو، 2021 12:11 ص
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التطعيمات ببلدية أبوسليم
التطعيمات ببلدية أبوسليم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المجلس البلدي في أبوسليم، اليوم الثلاثاء، عن تلقي 19869  مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتنيك خلال 3 أيام من انطلاق الحملة .

وبحسب البيان الصادر، فإن الحاصلين على اللقاح بلغ عددهم في اليوم الثالث على التوالي 8.160 مواطنا ومواطنة تلقوا التطعيمات ببلدية أبوسليم .

وأشار البيان، إلى أن بلدية أبوسليم أعلنت عن انتهاء الحملة حسب الكمية المخصصة، على أن تستمر التطعيمات وفق الألية السابقة فى المراكز الصحية بالبلدية.

28 يوليو، 2021 12:11 ص
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