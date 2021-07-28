انتشال 12 جثة مجهولة من مقبرتين في ترهونة

أخبار ليبيا24

انتشلت، اليوم الأربعاء، 12 جثة عثر عليها داخل مقبرتين بالمشروع الزراعي في ضواحي ترهونة، وفق ما أعلنه مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري.

وقال الجعفري، لأخبار ليبيا 24، إن فريق البحث عن الرفات بالهيئة عثر على مقبرتين بالمشروع الزراعي 5 كيلو في ترهونة، حيث تم عثر في المقبرة الأولى على رفات شخصين مجهولين، بينما البقية فقد عثر عليها في المقبرة الأخرى.

وأوضح الجعفري، أنه جرى نقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، مشيراً إلى أن العمل مستمر على باقي البلاغات التي وردت إلى الهيئة.