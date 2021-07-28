“اللواء 444 قتال” يزعم إفشال مخطط يستهدف طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم مايسمي بــ”اللواء 444 قتال” التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية أنه استطاع إحباط “مخطط خطير يدار من الخارج” يستهدف العاصمة بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام .

وأفاد اللواء، في بلاغ نشر على صفحته في “فيسبوك”، بأن “المخطط عملت على إفشاله وإحباطه مفرزة خاصة من قوات اللواء تضم عناصر متمرسة، وذلك بعد قيامهم بالتحري وجمع المعلومات المفصلة لمدة يومين عن المجموعة “.

وأضاف أن المخطط تمثل في “نية مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة وإثارة الفوضى لقطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي “تسكت” جنوب بني وليد بـ 120 كيلومترا في الصحراء والذي سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس “.

وجاء في البلاغ أنه على إثر هذه المعلومات وبعد التحريات تمكنت مفرزة من “اللواء 444 قتال” من الدخول والتوغل في تلك الوديان والطرق الوعرة والقبض على هذه المجموعة والتوجه بهم إلى العاصمة لاستكمال التحقيقات والكشف عن المزيد من المعلومات ومن يقف وراء هذه الأعمال والمسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى .