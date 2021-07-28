القطراني يطالب بالإسراع في اعتماد الميزانية

28 يوليو، 2021 5:54 م
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ليبيا- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يطالب بالإسراع في اعتماد الميزانية

أخبار ليبيا24

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إسراع مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة للدولة،  حتى تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع الكهرباء والصحة ومجابهة وباء كورونا واتمام الاستحقاق  الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس مع رئيس لجنة الخارجية عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة، يوسف العقوري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاجراءات المتعلقة بقانون الميزانية العامة للعام 2021، حيث أكد القطراني على ضرورة اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن عقد جلسة الإثنين القادم لاستكمال مناقشة بند الميزانية العامة للدولة.

 

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28 يوليو، 2021 5:54 م
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