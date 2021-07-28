القبض على شخص أفريقي في واقعة مضايقة لطفلة بمنطقة غوط الشعال

خوف الطفلة وصراخها انقذها من براثن الجاني

28 يوليو، 2021 1:21 م
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القبض على شخص أفريقي
القبض على شخص أفريقي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من إلقاء القبض على شخص أفريقي الجنسية من العماله الوافدة في واقعة مضايقة لطفلة تبلغ من العمر (15) عاما.

وحاول الجاني استدراج الطفلة التي كانت في طريقها للمدرسة الساعة السابعة صباحًا، حيث تخلى الحاني عن القيم والأخلاق وتجرد من سمة البشر بمحاولته استدراج الطفلة بمنطقة غوط الشعال إلا أن خوف الطفلة وصراخها انقذها من براثن هذا الذئب  .

وكلف مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم البوراوي بضرورة الكشف عن هوية الجاني وضبطه .

وخلال أيام معدودة تمكن تحرى المركز من معرفة هوية الجاني وضبطه وتم الاستدلال معه وأحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص .

28 يوليو، 2021 1:21 م
35

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