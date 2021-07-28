السيطرة على فوران بئر تابع لشركة الزويتينة للنفط

28 يوليو، 2021 7:04 م
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ليبيا- السيطرة على فوران بئر تابع لشركة الزويتينة للنفط

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، السيطرة على حادثة فوران البئر د34ا والتي حدثت يوم الأحد بحقل 103د.

وقال المؤسسة، في بيان، إن السيطرة عليها جرت بمجهودات وخبرات المهندسين والفنيين الليبيين، وتكاتف الجهود بين المعنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة والشركات المشغلة والخدمية.

وأضافت، أن السيطرة على فوران البئر جرى خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 72 ساعة، وذلك بتركيب مانع انفجار إضافي وإيقاف تسرب الغاز وإغلاق البئر وتم تجهيز وضخ سائل الحفر بكثافة 10.5 ppg، وذلك لقتل البئر وتأمين تركيب مجموعة رأس البئر وإنهاء العمل ومنه تصريف الحفارة.

 

 

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28 يوليو، 2021 7:04 م
11

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