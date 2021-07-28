الساحلي: أعظم المقابر الرومانية في الشرق الأوسط بمنطقة دريانة تحولت إلى “زرايب” لتربية المواشي

أخبار ليبيا 24

استنكر مراقب آثار بنغازي السابق، فتحي الساحلي، استغلال المقبرة الرومانية بمنطقة دريانة شرقي بنغازي تحويلها إلى “زرايب” لتربية المواشي.

وأوضح الساحلي في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أن المقبرة الرومانية من أعظم المقابر في الشرق الأوسط وأن عمرها يزيد عن أكثر من ألفي عام.

وأشار الساحلي إلى المقبرة أرث حضاري يجب المحافظة عليه، مطالبا المسؤولين بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقبرة الرومانية.